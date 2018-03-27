Анна Нетребко в полосатом пальто слилась с решеткой

Звезда не боится шутить над собой и иногда выглядеть нелепо.

Ай да Анна , вот ведь правду говорят: по-настоящему великий человек не боится иногда подшутить над собой и специально выглядеть нелепо в глазах своих поклонников, потому что и так ощущает себя самодостаточным, состоявшимся — такому не надо никому ничего доказывать и пытаться выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Напротив, шутки ради можно устроить, к примеру, модный конфуз.

Так и поступила самая известная оперная певица наших дней, великолепная Анна Нетребко. Она прогулялась вдоль… решетки главного жилища английской королевы — Букингемского дворца. Казалось бы, все ничего, да благодаря полосатому рисунку на пальто она натурально слилась воедино с ландшафтом!

«Сольемся с решеткой Букингемского дворца», — и сама признала оперная дива в подписи к снимку, выложенному ею в Instagram. А ведь для того, чтобы заметить, что рисунок пальто и решетки гармонируют друг с другом, надо обладать хорошим воображением — ведь далеко не у каждого гулящего в чем-то полосатом есть подобное фото! Оценив модную шутку знаменитости, ее поклонники в комментариях также отметили, что само пальто и без решетки очень ей к лицу, а его вертикальный рисунок делает знаменитость, которая сейчас в отличной форме, еще чуточку стройнее.

Был случай

Это далеко не первый раз, когда Анна Нетребко радует своих подписчиков такими вот модными выходками. Так, недавно на оперу в Большой театр она пришла… с подушкой вместо клатча. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Анна Нетребко: какова в жизни та, чьим голосом восхищаются миллионы

С чем носить полосатое платье: свести с ума линиями

Читайте также:

Оливия Кук вышла в свет в платье из мусорного пакета

Аршавин, плачь: Барановская стала секс-бомбой

Кардашьян в старых кроссовках и носках сравнили с бездомной

Модный провал: Боня надела платье не по размеру