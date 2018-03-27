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Минеральная косметика — кому и зачем?
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Минеральная косметика — кому и зачем? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем об особенностях такой косметики, кому она подойдет и какой новый бренд пришел в Россию.
В этом сезоне на российском рынке появилась новая марка французской минеральной косметики Lorigine. Основа составов средств — натуральные минералы, которые ухаживают за кожей и скрывают ее мелкие несовершенства.
Средства нового бренда точно понравятся обладательницам жирного типа кожи (минеральный состав впитывает излишки кожного себума), тем, кто пользуется натуральной косметикой (в составе — только оксиды и диоксиды природных минералов) и девушкам с проблемной кожей.
У всех средств очень мягкая и шелковистая текстура — они легко распределяются и не выглядят на лице маской. Но у корректирующих средств и тональных основ отличная перекрывающая способность — скрыть мелкие недостатки и покраснения получится без труда.
Линейка средств бренда обширна — вы сможете найти все для создания идеального образа: основу под макияж, праймер, тени, пудру, блески, тушь и румяна. Что особенно ценно — в составе средств нет парабенов, силиконов, отдушек и искусственных красителей.
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