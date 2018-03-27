«Как сиротка»: Настасья Самбурская удивила нарядом

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская не боится экспериментировать и частенько демонстрирует разнообразные яркие образы. На днях звезда решила попробовать более спокойный стиль и опубликовала результат в Инстаграме. Однако большинству подписчиков выбранное платье пришлось совершенно не по душе.

Настасья известна своим экстравагантным поведением и смелыми образами. Ее неоднократно упрекали в отсутствии женственности, с чем, впрочем, согласны далеко не все. На днях Самбурская опубликовала фотографию в образе, разительно отличающемся от ее привычного внешнего вида. Актриса нанесла минимальный макияж и надела старомодное длинное платье темно-синего цвета с мелким рисунком. Образ Настасьи дополнило пальто схожего оттенка со светло-коричневыми вставками на рукавах.

Поклонники отреагировали на подобную разительную перемену весьма неоднозначно. Многие посчитали наряд скучным и совершенно неподходящим под яркий характер актрисы. На ком-то другом, возможно, выбранное платье смотрелось бы хорошо, но вот Самбурской, по мнению поклонников, подобный образ совершенно не к лицу. Тем более, что в кадр попали и дорогие часы телеведущей, которые совершенно не вписались в общую картину. Неоднократно прозвучало и мнение, что платье значительно состарило Настасью и лишило той дерзкой нотки, за которую поклонники так ее любят. Получила Настасья и комплименты, но они, по большей части, были направлены на саму актрису, а не на созданный ею образ.

«Как сиротка наша! Нет, это совсем не твоё.» «Выбросьте это бабушкино платье, оно Вас старит лет эдак на 15-20.» «Гармонично, но скучно. Не твое это. Не прячь красивую фигуру, Самбурская.» «Платье доярки…» «На Самбурскую хоть мешок от картошки одень все равно.»

Впрочем, не всегда Настасья Самбурская огорчает поклонников выбранным стилем. Например, не так давно актриса продемонстрировала прекрасный деловой образ, который пришелся по душе многим людям.