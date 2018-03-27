Вечная классика: 7 самых модных тренчей этой весны

История создания Ни одна вещь из женского гардероба не может похвастаться такой богатой родословной, как классический тренч. Тренчкот, в переводе с английского «траншейное пальто», был создан специально для солдат британской армии в Первую мировую войну. После её окончания тренчкоты перекочевали в деловой гардероб и стали атрибутом официального стиля бизнесменов всего мира. Женские модели появились гораздо позже, но наряду с мужскими прочно заняли место в базовом гардеробе. Классический тренчкот. Какой он? Сейчас дизайнеры охотно модифицируют крой тренчкота, и придерживаться одного лекала совсем необязательно. Но если вы все за за классику, то имейте ввиду, что сшитый в соответствии с «золотым стандартом» тренч включает в себя все те элементы дизайна, что и первые траншейные пальто:

10 пуговиц в два ряда эполеты пояс с пряжкой пряжки на манжете карманы воротник ружейная накладка на плече (полоска ткани на левом плече) кокетка сзади шлица (небольшой разрез сзади)

Образцовый тренчкот имеет длину до колен или чуть ниже, а его цвет варьируется от светло-бежевого до хаки. Утеплённые тренчи делаются из габардина (плотной ткани в мелкий рубчик), твида или тонкой шерсти. Для пошива лёгких тренчей используется хлопок. Обязательная деталь тренчкота — водонепроницаемая подкладка, которая надёжно защищает от дождя и ветра.

Massimo Dutti. Классический тренч бежевого цвета. 14990 р.

Zara. Длинный классический тренч. 5999 р.

Caren Millen. Классический тренч. 17 000 р.

Эволюция жанра Мода не властна над тренчкотом. Вы найдете его в коллекции межсезонной одежды любой ценовой категории. Но кое-что в его покрое все же меняется. Появляются укороченные модели тренчей, напоминающие мужской пиджак. Наряду с классическими двубортными в моду входят однобортные модели. Не редкость и тренчи без пряжек. В этом сезоне, например, в тренде пояса в виде полоски ткани, похожие на пояс от халата. Такие модели выглядят мягче и женственнее.

Пополняется ассортимент тканей. Уже не первый сезон на пике моды джинсовые тренчкоты. Они смотрятся необычно, а по универсальности не уступают джинсам — глубокий синий цвет индиго сочетается практически с любой одеждой. Вельветовые и замшевые тренчи — больше напоминают пальто, и из-за плотной ткани сгодятся и на более холодное время года. Болоньевым тренчкотам из непромокаемой ткани не страшны дожди, и они как нельзя лучше подходят для нашего непредсказуемого климата.

Но главные изменения происходят, конечно же, в палитре цветов. В этом сезоне многие бренды разбавили бежево-серое царство классических тренчей глубоким синим, изумрудным, желтым и даже розовым. Еще в тренде ткань в клетку разных расветок, приветствуются всевозможные принты и вышивка.

Bershka. Тренч с поясом. 3299 р.

Peperuna. Длинный тренч. 14 900 р.

Bershka. Легкий тренч. 3 999 р.

Peperuna. Длинный тренч. 14 900 р.

Как носить и с чем сочетать? У классического тренчкота нет никаких противопоказаний — он сочетается абсолютно со всем и подстраивается под любой стиль.

Если вы хотите выглядеть официально, то наденьте тренчкот с блузой, брюками, туфлями-лодочками или ботильонами. Чтобы вписать тренчкот в стиль кэжуал, сочетайте его с джинсами, полувером и грубыми ботинками. В моде микс классики и спорта. Поэтому к тренчу прекрасно подойдет толстовка-худи и кроссовки. Стилисты и стрит-блогеры охотно сочетают тренчи с тренировочными лосинами и футболками. Ну и конечно смело дополняйте тренчем любой вечерний лук: будь то чёрное коктейльное платье, комбинезон или юбка в пол.

Джанет Мэдсен. instagram.com/_jeanettemadsen_

Джиджи Хадид. www.instagram.com/gigihadid

Эмили Синдлев. instagram.com/emilisindlev

Джанет Мэдсен. instagram.com/_jeanettemadsen_