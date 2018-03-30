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В губернию чаще всего пытаются ввезти подделки брендов Nike, Adidas и Chanel
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В губернию чаще всего пытаются ввезти подделки брендов Nike, Adidas и Chanel 

Волга Ньюс 54 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Он рассказал, что сотрудники Самарской таможни чаще всего выявляют поддельные одежду, обувь, детские товары и парфюмерию.
"Кроме того, пытаются ввезти и контрафактные автомобильные запчасти. Но, в основном, это одежда и обувь", — отметил он.
По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров, самые распространенные товарные знаки, которые используют нарушители при подделке обуви, — это Reebok, Nike и Adidas и иногда Lacoste. Среди производства контрафактных женских сумок чаще всего можно встретить бренды Chanel и Louis Vuitton.
В основном, контрафактные товары ввозятся из Казахстана и Кигригии и направляются в Москву.
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 Ещё 2 источника 
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