В губернию чаще всего пытаются ввезти подделки брендов Nike, Adidas и Chanel

Он рассказал, что сотрудники Самарской таможни чаще всего выявляют поддельные одежду, обувь, детские товары и парфюмерию.

"Кроме того, пытаются ввезти и контрафактные автомобильные запчасти. Но, в основном, это одежда и обувь", — отметил он.

Louis Vuitton. По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров, самые распространенные товарные знаки, которые используют нарушители при подделке обуви, — это Reebok, Nike и Adidas и иногда Lacoste. Среди производства контрафактных женских сумок чаще всего можно встретить бренды Chanel

В основном, контрафактные товары ввозятся из Казахстана и Кигригии и направляются в Москву.