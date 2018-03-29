Рианна объявила о запуске хайлайтера для тела. Когда его можно будет купить?

В прошлом году Рианна (30) запустила линию косметики Fenty Beauty. Два года певица потратила на разработку всех деталей, текстур и названия бренда (о том, что Рианна планирует создать собственную марку, стало известно еще в 2016 году, но официально она вышла на бьюти-рынок только 8 сентября). Первыми продуктами в ее линейке стали блески для губ, 40 оттенков тональных средств, наборы для контуринга, тени для век, румяна, пудры и ультрасияющие хайлайтеры.

Теперь ее коллекция пополнится новым средством для тела, которое певица назвала Body Lava. По словам Рианны, пока выйдет только два оттенка: персиково-розовый и бронзовый. С помощью этого продукта ты легко придашь своей коже красивое сияние и заодно увлажнишь ее. И Рианна наглядно показала в Instagram, как правильно наносить такой продукт.

Clothes not needed. 😉#BODYLAVA in #WHONEEDSCLOTHES?!

Публикация от FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty)

26 Мар 2018 в 4:39 PDT Других деталей по аромату и цене пока нет (но в целом известно, что ее косметика стоит от 18 $ и заказать ее можно онлайн в Sephora, Harvey Nichols и на сайте fentybeauty.com). А вот официальный старт продаж уже известен — 6 апреля! Очень ждем!

#BODYLAVA 👀👀 APRIL 6th, get ready! #rihgram @badgalriri

Публикация от FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty)

26 Мар 2018 в 2:21 PDT Кстати, мерцающие средства для тела на бьюти-рынке существуют уже давно. Такие есть в портфелях брендов Thalgo, St Barth и Nars. Но, похоже, Рианна решила ввести в моду мерцающую кожу тела, и мы не удивимся, если у нее это получится.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rianna-obyavila-o-zapuske-hajlajtera-dlya-tela-kogda-ego-mozhno-budet-kupit/