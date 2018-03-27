Выбор блогера: топ-10 горячих новинок марта

Блеск для губ с голографическим эффектом, парфюмированная вода с лавандовым медом, удом и ладаном и другие находки блогера Эльвиры Чабакаури.

В это сложно поверить, но первый месяц весны уже заканчивается! Давайте подведем итоги и посмотрим, что самого классного приготовил нам бьюти-мир в этот раз!

Тени для век Chanel Les 9 Ombres Affresсo, Chanel

По-моему, это одна из самых прекрасных палеток теней, что выходили за последнее время! Прежде всего, в ней замечательно скомбинированы цвета, а сами тени прекрасного качества. Компактная и удобная для поездок, с ней можно сделать очень много разных макияжей — как совершенно повседневных, так и ярких цветных. Надеюсь, что мы еще увидим палетки 9-ки в лимитированных коллекциях Chanel или в постоянном ассортименте. Пока же можно найти в продаже Chanel Les 9 Ombres Affresсo — она прекрасна!

Бальзамы для губ Clarins Eclat Minute 07 Hot Pink

Clarins в своей весенней коллекции выпустили два новых оттенка моих любимых цветных бальзамов для губ Eclat Minute. И я не расстаюсь с обоими! У них очень тонкие упаковки, которые влезают в любой карман, очень вкусный запах красных ягод. И самое главное — они неплохо работают как бальзамы, но в тот же момент это достаточно сочные и яркие цвета. Hot Pink — теплый коралловый оттенок, очень освежающий. Наносить можно хоть без зеркала!

Шампунь Alchemic Shampoo Red, Danines

Не так давно Davines обновили формулы своих средств Alchemic — цветных бальзамов и шампуней, которые позволяют поддерживать цвет волос более насыщенным или даже слегка тонируют их. Я первым делом попробовала средства красного оттенка. Шампунь на обесцвеченных волосах дает прекрасный пастельный розовый цвет — я давно такой хотела. И он, по крайне мере, на мои короткие наносится очень равномерно. Ну, и надо ли говорить, как это удобно и просто — одновременно мыть волосы и подкрашивать. Жалею только о том, что такого не появилось на рынке раньше!

Блеск для губ Holo Lip Gloss, Artdeco

Голографические элементы в макияже сейчас набирают обороты. К счастью, этот модный тренд и мне лично тоже очень нравится: хочется иметь голографическое все — от рюкзака и ботинок до скул и губ. Новинка от Artdeco пришлась мне по вкусу — да-да, я про их блеск Holo Lip Gloss. Эффект действительно переливающийся и голографический, а не прозрачная «обманка», как иногда бывает с подобными средствами. Очень красиво выглядит и сам по себе, и с карандашом для губ, и поверх помады. Блестит так, что видно из космоса, и сам выглядит как маленький космос на губах.

Пудра Nordic Chic CC Color Correcting Powder, Lumene

Lumene недавно обновили свою самую знаменитую линию средств для тона. Знаменитый СС-крем просто переупаковали, а вот компактные пудры обновили полностью. Теперь они в очень красивой упаковке. И в каждом оттенке пудры есть небольшой корректирующий зеленый сектор. Трудно сказать, из-за этого или нет, но эффект, в целом, получается отличный. Она не полностью прозрачная и не исключительно закрепляющая. У нее есть и перекрывающая способность — если маскировки тонального средства немного не хватило, пудра ее добавит. А еще средство здорово выравнивает текстуру кожи — она выглядит бархатной, но не слишком запудренной и сухой. Мне нравится использовать Nordic Chic CC Color Correcting Powder и в течение дня.

Парфюмированная вода Terre de Lumiere Intense, L`Occitane

L`Occitane выпустили новый аромат Terre de Lumiere Intense — на этот раз насыщенную вечернюю версию. И роскошную банную линию в придачу! Интенсивный Terre de Lumiere пахнет все так же лавандовым медом, но дополнен ещё и удом и ладаном. Я не удивлена, что мне он понравился — обожаю всю эту линейку и все версии — даже уже собрала небольшую их коллекцию.

Для вечерних выходов, свиданий и походов в театр он прекрасен. Хотя мне и особый повод носить его не нужен, если честно.

Крем для рук Crème Mains Sensuelle Noix de Coco, Yves Rocher

Кто не любит запах кокоса от Yves Rocher, тот точно не рос в 90-е и у того нет сердца, я вам заявляю! Их кокос — самый кокосовый из всех! Среди новых кремов для рук в компактных упаковках он тоже есть, а еще манго, кориандр, ваниль и другие. Сначала марка создала замечательный набор кремов для рук к Новому Году, и он был так хорош, что они поспешили и выпустили эти кремы объемом в 30 мл. отдельно. Теперь они всегда в моих сумках и карманах — впитываются мгновенно и запахи прекрасные.

Тушь для ресниц «Суперобъем и разделение», Л`Этуаль

Мне очень редко нравится и подходит тушь для ресниц. Очень уж скромные у меня природные данные, но хочется то все равно всего и сразу! Со временем поняла, что у бренда Л`Этуаль часто встречается тушь, которая мне подходит. Например, новая Etoile для разделения делает ресницы аккуратными, немного кукольными и совсем без комочков. У нее изогнутая щеточка, поэтому она завивает ресницы, а это тоже всегда плюс. Не размазывается и не осыпается! А что еще нужно от туши?

Праймер Beyond Veil, Illamasqua

У Illamasqua недавно пополнился ассортимент праймеров — к увлажняющему Hydra Veil и матирующему теперь прибавился сияющий Beyond Veil. Он в такой же королевской упаковке — круглой объемной баночке, под крышкой которой скрывается еще и ложечка на специальной подставке. Это гель золотого цвета с обильными, но мелкими светоотражающими частичками. На коже выглядит очень красиво! Сразу после нанесения может показаться, что лицо слишком «золотое», зато эффект не пропадает после нанесения тонального средства — кожа начинает сиять изнутри, а это всегда выглядит очень эффектно.