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Рианна показала, как пользоваться хайлайтером
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Рианна показала, как пользоваться хайлайтером 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Рианна протестировала хайлайтер для тела Body Lava, новинку из весенней коллекции своего бьюти-бренда Fenty Beauty, легко собрав более миллиона просмотров в Instagram всего за пару часов. «С таким же успехом Ри-Ри могла бы втирать в кожу майонез, — шутят в комментариях пользователи, — и мы бы не задумываясь побежали покупать такой же!» Хайлайтер, который представлен в двух вариантах, появится в продаже уже на следующей неделе, 6 апреля. Чтобы наносить средство так же эффектно, как это делает Ри-Ри, вам понадобится еще и кисть кабуки! Ну и игривый хештег #одежданенужна, которым певица сопроводила ролик и который вызвал особый восторг у поклонниц марки Fenty Beauty.
Что же, наблюдать за битвой Кайли Дженнер и Рианны на бьюти-рынке становится все интереснее. По прогнозам аналитиков, бренд Kylie Cosmetics будет стоить к 2020 году один миллиард долларов. В планах Ри-Ри перебить эту цифру. И что-то подсказывает нам, она это сделает! С сентября прошлого года покупатели потратили на средства Fenty Beauty в среднем $471, тогда как на средства Kylie Cosmetics — «всего» $181. А вам какая звездная линия декоративной косметики больше нравится?
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