Винни Харлоу показала безупречную фигуру в бикини

Винни Харлоу относится к тем девушкам, которые научились принимать себя такими, какие они есть. У модели с детства диагностировано хроническое состояние кожи, витилиго, характеризующееся депигментацией отдельных участков тела. Харлоу смогла перебороть все комплексы и страхи и теперь своим примером вдохновляет миллионы девушек по всему миру, чтобы они не стеснялись своих особенностей и превращали это в достоинства. Вот и на этот раз Винни снова вдохновляет своим примером. В Instagram модели появились фотографии, на которых она позирует в черном бикини Tommy Hilfiger. На фото Харлоу даже не пытается скрыть свои особенности кожи, а наоборот, акцентирует на них внимание.

Точеную фигуру необычной девушки оценили несколько сотен тысяч подписчиков со всего Мира. «Ты выглядишь фантастически»; «Очень красивая»; «Твоя кожа невероятная», — оставляют комментарии подписчики под фото Винни. А как тебе фигура модели?

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Фото:Instagram