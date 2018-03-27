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Винни Харлоу показала безупречную фигуру в бикини
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Винни Харлоу показала безупречную фигуру в бикини 

WMJ.ru 56 минут назад
Фото: WMJ.ru
Винни Харлоу относится к тем девушкам, которые научились принимать себя такими, какие они есть. У модели с детства диагностировано хроническое состояние кожи, витилиго, характеризующееся депигментацией отдельных участков тела. Харлоу смогла перебороть все комплексы и страхи и теперь своим примером вдохновляет миллионы девушек по всему миру, чтобы они не стеснялись своих особенностей и превращали это в достоинства. Вот и на этот раз Винни снова вдохновляет своим примером. В Instagram модели появились фотографии, на которых она позирует в черном бикини Tommy Hilfiger. На фото Харлоу даже не пытается скрыть свои особенности кожи, а наоборот, акцентирует на них внимание.
Точеную фигуру необычной девушки оценили несколько сотен тысяч подписчиков со всего Мира. «Ты выглядишь фантастически»; «Очень красивая»; «Твоя кожа невероятная», — оставляют комментарии подписчики под фото Винни. А как тебе фигура модели?
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Фото:Instagram
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