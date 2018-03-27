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Модели на контрастах: новый выход сестер Хадид (фото)
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Модели на контрастах: новый выход сестер Хадид (фото) 

Журнал ОК! 3 часа назад
Самые фотографируемые сестры модной индустрии Белла и Джиджи Хадид прилетели в столицу Франции по отдельности, но сегодня их обеих обсуждают одинаково бурно. Всему виной стильные образы звезд (хотя на первый взгляд кажется, будто они недолго думали над нарядами)!
Джиджи удалось сочетать кремовый спортивный костюм с туфлями в тон. Она дополнила образ джинсовой курткой-oversize и темными очками.
А Белла, похоже, вдохновилась образом Тринити, героини «Матрицы». Она надела мешковатый кожаный костюм, сверху накинула черный кожаный блейзер. Из обуви предпочла кроссовки, образ дополнила черными очками, а вместо украшения отлично подошли массивные наушники.
Напомним, что ранее сестры Хадид украсили обложку мартовского номера британского Vogue. Модели позировали перед фотографом в одном и том же образе: небрежная укладка, натуральный макияж, кожа с бронзовым сиянием и платье от Versace.
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