Елена Яковлева показала, как блондинкам носить голубой цвет 

@elena_yakovleva_officialЕлена Яковлева показала, как блондинкам носить голубой цветАктриса Елена Яковлева (57) нечасто публикует в своем микроблоге фотографии из жизни и редко делится с подписчиками подробностями своей личной жизни. На днях знаменитость показала снимок, на котором предстала в небесно-голубом платье, чем привела подписчиков в восторг.
Публикация от Елена Яковлева (@elena_yakovleva_official) 24 Мар 2018 в 12:30 PDT Многие пастельные оттенки подходят обладательницам светлых волос. Блондинкам холодного цветотипа, как Елена Яковлева, лучше выбирать приглушенные тона одежды, предпочтительно плотной матовой текстуры. Например: грифельные, стальные, васильковые, лавандовые, лазурно-синие, аметистовые оттенки и цвета слоновой кости и какао. Тем, чей цвет волос ближе к теплой гамме, стоит обратить внимание на вещи глубоких тонов. Они контрастируют с оттенком кожи и визуально придают образу свежести. Отличным выбором станут лососевые, персиковые, кобальтовые, ультрамариновые, фисташковые и горчичные цвета. 62-летняя Лариса Долина показала, как носить мини Светло-голубой оттенок одежды в весеннем гардеробе блондинок — один из базовых, поскольку синяя гамма является наиболее подходящей для обладательниц нордической внешности. Не стоит ограничивать свой выбор только платьями: аксессуары, обувь и верхняя одежда такого «весеннего» цвета также выгодно подчеркнет индивидуальность.