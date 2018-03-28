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Bobbi Brown представили новые оттенки помады для губ Crushed Lip Color
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Bobbi Brown представили новые оттенки помады для губ Crushed Lip Color 

Fancy Journal 3 часа назад
Фото: Fancy Journal
В коллекцию вошли три губные помады в оттенках «Dalalid», «Molly» и «Sazan» — над созданием каждого оттенка работали звездные бьюти-блогеры Далал Аль Доуб, Молли Чанг и Сазан Хендрикс.
Помада Crushed Lip Color обладает формулой с текстурой бальзама, богатая восками и витаминами E и C, комфортно наносится, образует матовое покрытие и увлажняет губы. Мягкие матовые пигменты и ухаживающие компоненты обеспечивают простое нанесение и придают губам стойкий цвет в течение всего дня.
Сейчас новые оттенки можно приобрести в магазинах США по цене в 29 долларов. Когда коллекция поступит в международную продажу пока не сообщается.
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