Bobbi Brown представили новые оттенки помады для губ Crushed Lip Color

В коллекцию вошли три губные помады в оттенках «Dalalid», «Molly» и «Sazan» — над созданием каждого оттенка работали звездные бьюти-блогеры Далал Аль Доуб, Молли Чанг и Сазан Хендрикс.

Помада Crushed Lip Color обладает формулой с текстурой бальзама, богатая восками и витаминами E и C, комфортно наносится, образует матовое покрытие и увлажняет губы. Мягкие матовые пигменты и ухаживающие компоненты обеспечивают простое нанесение и придают губам стойкий цвет в течение всего дня.

Сейчас новые оттенки можно приобрести в магазинах США по цене в 29 долларов. Когда коллекция поступит в международную продажу пока не сообщается.