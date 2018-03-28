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В Госдуму внесли проект о временной правовой охране промышленных образцов
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В Госдуму внесли проект о временной правовой охране промышленных образцов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Проект закона по усовершенствованию правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности работников легкой промышленности, индустрии моды внесен в Госдуму депутатом Натальей Костенко (ЕР), следует из электронной базы данных.
Изменения вносятся в часть четвертую Гражданского кодекса РФ.
"Существующие механизмы патентно-правовой охраны дизайнерских решений, отвечающих требованиям, установленным к промышленным образцам, не применимы к дизайну одежды, обуви и аксессуаров ввиду достаточно длительных сроков регистрации промышленных образцов", — отмечается в пояснительной записке.
Законопроект предлагает охрану промышленных образцов при помощи введения режима их временной правовой охраны по аналогии с существующим механизмом в отношении изобретений.
Автор инициативы отмечает, что проект направлен на поддержание и развитие легкой промышленности через усовершенствование механизма патентования промышленных образцов с помощью предоставления временной правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности в сфере дизайна.
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