В Госдуму внесли проект о временной правовой охране промышленных образцов

Изменения вносятся в часть четвертую Гражданского кодекса РФ.

"Существующие механизмы патентно-правовой охраны дизайнерских решений, отвечающих требованиям, установленным к промышленным образцам, не применимы к дизайну одежды, обуви и аксессуаров ввиду достаточно длительных сроков регистрации промышленных образцов", — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предлагает охрану промышленных образцов при помощи введения режима их временной правовой охраны по аналогии с существующим механизмом в отношении изобретений.

Автор инициативы отмечает, что проект направлен на поддержание и развитие легкой промышленности через усовершенствование механизма патентования промышленных образцов с помощью предоставления временной правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности в сфере дизайна.