Какая страсть: Рита Ора и ее бойфренд дали волю чувствам на публике

Рита Ора — известная певица, фэшн-дива и телеведущая. С жестким графиком звезде не так просто найти время для обычного времяпровождения с близкими людьми, но ей это удается. Сегодня певицу запечатлели в Лос-Анджелесе во время прогулки с молодым человеком — музыкантом Эндрю Уоттом.

Возлюбленные сходили на концерт, а затем продолжили свидание.

Папарацци удалось поймать кадр страстно целующихся музыкантов. Рита, к слову, выглядела очень счастливой.

Для прогулки Ора выбрала бежевую футболку и брюки свободного кроя, надела красный кардиган с изображениями черных летучих мышей, добавила украшения и завершила образ белыми кедами.

А вот друг певицы Эндрю Уотт предпочел весьма необычный наряд: серая толстовка с надписью, широкие брюки с завышенной талией и геометрическим узором. Образ молодого человека дополнили лоферы с ярко-желтыми вставками, массивные украшения и очки с коричневыми стеклами.

Впрочем, эта парочка всегда отличалась необычным чувством стиля.

Отметим, что Рита Ора и Эндрю Уотт официально сообщили о своем романе только спустя год отношений.