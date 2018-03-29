Модный макияж: ваша инструкция

Помада с голографическим эффектом, цветные стрелки и мерцающая кожа — рассказываем о новинках Shu Uemura, которые помогут вам сделать незабываемый макияж этой весной.

С приходом первых солнечных лучей нам хочется сделать все краски вокруг ярче. Предлагаем начать с макияжа — в этом поможет новая коллекция Tokyo Spirit Shu Uemura. Марка появилась на русском рынке осенью прошлого года (об этом мы рассказывали здесь) и уже успела завоевать сердца бьютиголиков и новичков в макияже.

Новая коллекция бренда вдохновлена жителями Токио, которые не боятся мечтать и воплощать самые смелые задумки в жизнь, создавая яркие и дерзкие образы. В линейке много средств с модным в этом сезоне голографическим эффектом, которые сделают ваш макияж неповторимым — он будет переливаться разными оттенками в зависимости от лучей солнца и количества света.

Карандаш для глаз Drawing Pencil

В коллекции представлено семь ярких весенних оттенков — от пастельно-мятного до ярко-желтого. Карандаш понравится всем без исключения — у него мягкая текстура, средство легко растушевывается. Можете не бояться, что стрелка получится неровной. Оттенки удобно смешивать и создавать совершенно новые сочетания, а также рисовать модные двойные стрелки, которые сделают ваш взгляд вдвойне выразительным.

Жидкие тени для век Eye Foil

У теней есть два очевидных плюса — стойкость (даже без базы они остаются на глазах до 8 часов) и сияние с голографическим эффектом. Средство представлено в трех цветах, которые сразу настраивают на весенний лад. Выбирайте — светло-зеленый, золотой и вишневый.

Мерцающая пудра

У средства легкая текстура, пудра переливается всеми цветами радуги. Ее можно наносить пушистой кистью на все лицо, чтобы добиться насыщенного покрытия или точечно — на скулы или яблочки щек в качестве хайлайтера или румян. А если распределять средство спонжем, то покрытие будет практически незаметным, а сияния — естественным, как будто бы кожа светится изнутри.