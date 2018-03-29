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Красивая, полуголая и не похожая на себя Ким Кардашьян в рекламе KKW!
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Красивая, полуголая и не похожая на себя Ким Кардашьян в рекламе KKW! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
5 апреля Ким Кардашьян (37) выпускает новую коллекцию помад KKW, которую она создала совместно со своим визажистом Марио Дедивановичем. Поддержать ее Ким решила съемкой. По традиции, очень откровенной.
Ким позирует в ванной — на ней ничего, кроме нижнего белья и полотенца на голове.
На других снимках Ким фотографируется уже с самим Марио.
Они, кстати, познакомились ровно 10 лет назад — выпуск коллекции как раз приурочен к этой памятной дате.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/krasivaya-polugolaya-i-ne-pohozhaya-na-sebya-kim-kardashyan-v-reklame-kkw/
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