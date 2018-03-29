Красивая, полуголая и не похожая на себя Ким Кардашьян в рекламе KKW!

5 апреля Ким Кардашьян (37) выпускает новую коллекцию помад KKW, которую она создала совместно со своим визажистом Марио Дедивановичем. Поддержать ее Ким решила съемкой. По традиции, очень откровенной.

Ким позирует в ванной — на ней ничего, кроме нижнего белья и полотенца на голове.

На других снимках Ким фотографируется уже с самим Марио.

Они, кстати, познакомились ровно 10 лет назад — выпуск коллекции как раз приурочен к этой памятной дате.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/krasivaya-polugolaya-i-ne-pohozhaya-na-sebya-kim-kardashyan-v-reklame-kkw/