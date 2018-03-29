Новые кадры: Кайя Гербер в рекламной кампании Chanel 

Дочь Синди Кроуфорд и начинающая, но уже вполне успешная модель, Кайя Гербер, представила новую коллекцию бренда Chanel. Фотографом кампании для модного дома выступил, по традиции, лично Карл Лагерфельд, для которого юная Гербер стала настоящей музой. Примечательно, что фотосессия прошла в парижской квартире самой Габриэль Шанель на улице Камбон и выполнена она в черно-белых тонах. Напомним, что Кайя дебютировала на показе Chanel в прошлом году и покорила сердце Лагерфельда, который сразу же сделал девушку лицом своего бренда. Гербер также выходила на подиум в одежде марки во время Недели моды в Париже, которая прошла в январе 2018.
попкорнnews