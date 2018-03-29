«Она потеряла свою внешность»: яркий макияж Селены Гомес не оценили в сети

Певица Селена Гомес отправилась веселиться с подругой при полном параде. Яркий макияж, вызывающе короткие шорты — все свидетельствовало об игривом настроении, которое крайне разочаровало ее поклонников, предпочитающих более сдержанный образ звезды.

Вернувшись в США после каникул на солнечном побережье Австралии, где Селену Гомес пристыдили за ее неидеальные формы в бикини, звезда эстрады в компании своей подруги отправилась кататься на роликах. Для спортивного отдыха певица выбрала на удивление яркий и вызывающий стиль, который привел в замешательство многих ее поклонников.

Так, Селена нарядилась в короткие джинсовые шорты, ярко-желтую футболку и джинсовую куртку, которую демонстративно накинула на одно плечо. Свой образ она дополнила нехарактерным броским макияжем с акцентом на глаза и губы, более того, Селена наклеила накладные ресницы. Своим появлением девушка не могла не привлечь внимание как со стороны папарацци, так и со стороны весьма изумленных поклонников. Впрочем, поклонников заинтересовал не только ретрошик звезды, но и ее приподнятое настроение — девушка громко веселилась и явно чувствовала себя привлекательной.

Публика оказалась не готовой принять новый облик Селены Гомес, а потому принялась сравнивать нынешний стиль певицы с тем, как выглядела поп-звезда раньше, и сравнение было не в пользу произошедших преображений. «Милашка. Ужасный наряд. Особенно шорты, пояс и обувь с носками. На самом деле очень нелестный комплект. Также макияж и серьги выглядят слишком вызывающе. Ей повезло, что она такая красивая» «Подумайте, она действительно потеряла свою внешность» «Нет, ее время кончилось. Фотографии в бикини показали, что она навсегда испорчена. А сейчас еще такие наряды пошли» «Обычно она одета красиво, но ее последние фотографии выглядят так, будто она надевает что попало! Волосы и макияж тоже не лестны!» «Нет! Это не похоже на Селену»

Публикация от (@myslaysel) 28 Мар 2018 в 3:22 PDT Так, по мнению почитателей, ранее Селена Гомес наряжалась под стать иконе стиля, демонстрируя сложные наряды, в которых буквально блистала. Нынешний же облик звезды, которая поставила свое здоровье выше моды, вызывает смущение и недоумение у преданных почитателей ее таланта.