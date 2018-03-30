СМИ рассказали о секрете поразительного похудения Аллы Пугачевой 

Алла Пугачева так сильно похудела в последнее время, что ее радикально изменившаяся внешность не дает покоя журналистам. Артистка еще никогда не была такой худощавой — фактически она носит одежду подросткового размера. Когда-то визитной карточкой Аллы Пугачевой были платья-балахоны, специально придуманные для артистки, чтобы маскировать ее полноватую фигуру. Сегодня певица выглядит просто как совершенно другой человек, ее очень сильно изменило внешне интенсивное похудение. К тому же Пугачева сменила стиль. Под руководством своего модного эксперта и личного стилиста Алишера звезда стала носить джинсы, шорты, бомберы и другие спортивные и модные вещи из молодежного гардероба. Репортеры выяснили, что Алла Пугачева стала худеть, принимая таблетки из ряда статинов, прописанных ей израильскими врачами. Об этом в разговоре со знакомыми рассказывала сама артистка. По ее словам, это вышло случайно: «Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась». На днях «Комсомольская правда» сообщила о том, что Примадонна хотела сделать пластическую операцию, чтобы немного омолодиться. Но врачи отказали артистке в проведении процедуры. Выяснилось, что для этого у нее слишком значительны проблемы с сердцем, а, кроме того, имеются диабет и вредные привычки. Сама Пугачева не стала скрывать: она действительно приезжала в клинику на консультацию с пластическими хирургами. «Хотела подкорректировать овал лица. Но врачи сказали, что не пойдут на риск. Так что придется мне стареть красиво», — объяснила знаменитость. Ранее МедикФорум писал о том ажиотаже, который возник после появления в телерепортаже певца Витаса. Он был худеньким и изящным, — но вдруг сильно располнел. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
ФОТО АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ