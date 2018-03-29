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В сети гадают: дочь Джуда Лоу стесняется или зазналась
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В сети гадают: дочь Джуда Лоу стесняется или зазналась 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Дочь известного актера Джуда Лоу Айрис покоряет модельный мир и посещает все больше вечеринок. Ее то ли сосредоточенное, то ли уставшее лицо на одной из них стало предметом обсуждения в сети.
В Лондоне в легендарном Mark’s Club состоялась вечеринка, на которой собрались представители модного мира и шоу-бизнеса. Среди гостей была и 17-летняя дочь Джуда Лоу Айрис, которая становится все более популярна среди дизайнеров и представителей модных брендов. Компанию девушке составлял ее парень и коллега Келвин Бруно.
Одета пара была соответственно возрасту: очень молодежно и свежо. При этом на Айрис был наряд от уже ставшего классикой бренда Vivienne Westwood. Но в сети больше обсуждают не наряд девушки, а ее выражение лица. «Молодая, стесняется» «Какая-то серьезная, хотя, это как-то прям ее украшает» «Еще одна томная девица» «Еще одна красивая пустышка со взглядом как вы мне все надоели» «Лицо бы ей попроще» «Их, видимо, всех учат губы уточкой-трубочкой делать…»
Некоторые все же выразили надежду, что девушка проявит трудолюбие и станет гордостью для своего отца, хотя, учитывая многочисленные вечеринки, на которых ее видели, в этом приходится сомневаться. Но в чем точно все согласны — в том, что девушка выглядит прекрасно, особенно интернет-пользователи восхищаются ее стрижкой и чистой кожей.
Айрис — дочь английского актера и набирающая популярность модель, поэтому вне всяких сомнений заслужила стать лицом британского бренда Burberry. Правда, опередили Айрис дети четы Бекхэм.
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