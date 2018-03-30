Макияж nude с накладными ресницами — возможно или нет?

Спойлер — возможно. А помогут в этом новинки от Benefit — рассказываем какие.

В этом сезоне бренд впервые в России выпустил коллекцию накладных ресниц. В комплекте идет и клей, который без труда закрепляет их на 48 часов. Бонус — все ресницы многоразовые: можно создавать разные образы каждый день!

Daily darling lash

Ресницы очень легкие и многослойные — макияж в стиле нюд с ними не только возможен, но и необходим!

Цена: 1 250 руб.

Debutant lash

Такие реснички не только распахнут ваш взгляд, но и придадут ему выразительности за счет разделения. С ними можно создать классический строгий образ или добавить их в качестве главного акцента в элегантный макияж.

Цена: 1 250 руб.

Girly up lash

С такими ресницами у вас получится романтичный и немного игривый образ: подкрученные у корней, они придадут взгляду кокетливость. А еще хорошо дополнят вечерний образ или добавят изюминку в дневной макияж.

Цена: 1 250 руб.