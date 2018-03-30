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Макияж nude с накладными ресницами — возможно или нет?
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Макияж nude с накладными ресницами — возможно или нет? 

BeautyHack.ru 35 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Спойлер — возможно. А помогут в этом новинки от Benefit — рассказываем какие.
В этом сезоне бренд впервые в России выпустил коллекцию накладных ресниц. В комплекте идет и клей, который без труда закрепляет их на 48 часов. Бонус — все ресницы многоразовые: можно создавать разные образы каждый день!
Daily darling lash
Ресницы очень легкие и многослойные — макияж в стиле нюд с ними не только возможен, но и необходим!
Цена: 1 250 руб.
Debutant lash
Такие реснички не только распахнут ваш взгляд, но и придадут ему выразительности за счет разделения. С ними можно создать классический строгий образ или добавить их в качестве главного акцента в элегантный макияж.
Цена: 1 250 руб.
Girly up lash
С такими ресницами у вас получится романтичный и немного игривый образ: подкрученные у корней, они придадут взгляду кокетливость. А еще хорошо дополнят вечерний образ или добавят изюминку в дневной макияж.
Цена: 1 250 руб.
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