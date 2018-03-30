Ангельски прекрасны: секреты моделей Victoria's Secret

Макияжем ангелов восхищается весь мир. Особенно всех девушек планеты завораживает сияющая кожа, которая будто светится изнутри. Мы узнали секрет, как добиться такого эффекта — делимся деталями!

Главный секрет макияжа раскрыл визажист Майкл Эштон , заслуга которого — образы Бехати Принслоу и Алессандры Амбросио на модных показах: «Все, что вам нужно сделать, — создать эффект дорогой и „отполированной“ кожи».

Чтобы добиться такого результата, визажист предлагает использовать несколько простых, но эффективных бьюти-хаков.

Первый — наносить праймер, легкий иллюминатор и невесомое тональное средство подушечками пальцев.

«Когда вы распределяете средство подушечками пальцев, вы будто массируете свою кожу и оно «впечатывается» в нее, создавая ощущение, что ваша кожа выглядит так на самом деле», — рассказывает Майкл.

Второй — использовать кремовые румяна, нанося их так же подушечками пальцев.

«Мне нравятся румяна с острым наконечником и кремовой текстурой — они придают коже свежий вид и делают ее увлажненной», — делится визажист.

Иногда он использует помаду вместо румян, чтобы добиться натурального финиша.

Третий — использовать бальзам для губ на яблочках щек, чтобы появился эффект свечения кожи изнутри.

Используя бальзам на глазах, вы получите модный эффект «влажных» век.

Источник фото:@michaelashton @behatiprinsloo @alessandraambrosio