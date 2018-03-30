Для смелых девушек: самые оригинальные прически с чемпионата парикмахеров в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошел четвертьфинал Чемпионата по парикмахерскому делу и декоративной косметике. Лучшие мастера города и области с самого утра готовили своих моделей. В итоге жюри отобрало счастливчиков, которые войдут в сборную Нижегородской области и поедут на Чемпионат России. Мы собрали самые интересные образы, созданные руками нижегородских мастеров.

Эта «Клоунесса» и «Королева червей» — образы, созданные студенткой колледжа, которая еще только постигает парикмахерское искусство, Марией Афониной , а не заметить ее моделей уже невозможно!

Несколько мастеров использовали для создания образов яркие цвета.

— Конечно, сейчас очень актуально креативное окрашивание, все хотят быть яркими, потому что это модно и весны хочется, — говорит Ольга Казакова . — Я в прическе ориентировалась на образ Малефисенты, но доброй, веселой.

Мастер Марго Тоноян создала несколько образов.

— Это фантазийная прическа, называется цветок любви, — объясняет нам Марго, показывая на модель в темном платье, — Она олицетворяет любовь между мужчиной и женщиной.

Второй образ — нежный, свадебный.

Екатерина Строкина придумала очень интересный свадебный образ. Как она сама заявила: для смелых невест.

Сама парикмахер пришла в профессию недавно, до этого она 12 лет проработала на бетонном заводе и в один момент решила резко поменять жизнь.

Для своей модели она сама создала макияж, прическу и костюм. Причем очень необычный для невесты — трансформер. Под юбкой спрятан комбинезон и невеста может сама выбрать, в чем ей быть: платье или брюках.

Главная деталь образа — бант. Они везде: в макияже, прическе, вместо фаты — чокер с бантом и даже на туфельках бантики.

Еще одна яркая прическа на соревнованиях также дело рук молодого таланта — Виктории Маяшиной. Девушка еще учится в колледже. Она создала образ огненной космической птицы.

Пока одни боролись за кубки и призвание…

Другие набирались знаний у признанных мастеров.

Выбирали профессиональные штучки

Или просто ходили, сражая всех красотой.