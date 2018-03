Патрик Старрр создал весеннюю коллекцию макияжа для MAC

Косметический бренд MAC представил вторую коллекцию макияжа, созданную в рамках коллаборации со знаменитым YouTube-блогером Патриком Старрром. На этот раз Старрр создал для бренда весеннюю коллекцию макияжа Floral Realness 2018 Spring.

Коллекция выйдет в двух вариантах — Me So Fleek Kit и Me So Chic Kit. В каждый из наборов войдут матовая помада, блеск для губ, палетка теней для век, включающая в себя четыре оттенка, и двойные румяна. Все продукты будут выпущены ограниченным тиражом.

Наборы Me So Fleek Kit и Me So Chic Kit можно будет приобрести на марки с 16 апреля 2018 года. В международную продажу коллекция также поступит в апреле.

Напомним, что Патрик Старрр и MAC подписали годовой контракт о сотрудничестве, поэтому в течение 2018 года ожидаются еще четыре коллекций макияжа MAC x PatrickStarrr. Первая коллаборационная коллекция была представлена 14 декабря этого года.