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Патрик Старрр создал весеннюю коллекцию макияжа для MAC
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Патрик Старрр создал весеннюю коллекцию макияжа для MAC 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Косметический бренд MAC представил вторую коллекцию макияжа, созданную в рамках коллаборации со знаменитым YouTube-блогером Патриком Старрром. На этот раз Старрр создал для бренда весеннюю коллекцию макияжа Floral Realness 2018 Spring.
Коллекция выйдет в двух вариантах — Me So Fleek Kit и Me So Chic Kit. В каждый из наборов войдут матовая помада, блеск для губ, палетка теней для век, включающая в себя четыре оттенка, и двойные румяна. Все продукты будут выпущены ограниченным тиражом.
Наборы Me So Fleek Kit и Me So Chic Kit можно будет приобрести на марки с 16 апреля 2018 года. В международную продажу коллекция также поступит в апреле.
Напомним, что Патрик Старрр и MAC подписали годовой контракт о сотрудничестве, поэтому в течение 2018 года ожидаются еще четыре коллекций макияжа MAC x PatrickStarrr. Первая коллаборационная коллекция была представлена 14 декабря этого года.
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