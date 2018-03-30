Оденься как звезда: Ксения Собчак, Мелания Трамп и другие стильные знаменитости недели

Американской актрисе удалось создать хороший образ в стиле беби-долл. Модное весеннее сочетание розового и красного добавляет легкости, а строгая сумка-чемоданчик и черные босоножки не позволяют наряду стать слишком детским. Красная расклешенная юбка от Маши Горячевой идеально подойдет для создания такого яркого образа. Юбка миди «Ретро»​ от Маши Горячевой, цена: от 13 200 руб.

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Оттенок пыльной розы придает нежность и изысканность деловому стилю. Но здесь фишка не в цвете, а в неожиданном сочетании с лимонным оттенком. Кажется, у стилистов Мелании получилось создать новый тренд.

Монохромные комплекты — хит сезона. Чистые цвета подчеркивают элегантность и естественность. Посмотрите, как грамотно получилось у двух главредов составить образы на основе монохромных вещей. Ксения выбрала благородный зеленый и добавила к нему светло-бирюзовый цвет, а Маша отдала предпочтение бежевому, усилив его более темными оттенками, и освежила наряд розовой рубашкой. Джиджи Хадид

Джиджи доказала, что даже простой повседневный образ можно сделать классным, всего лишь добавив к любимым джинсам и футболке красные акценты — очки, туфли и ремень. Солнцезащитные очки для такого аутфита вы можете подобрать в интернет-магазине «Очки Оправы».

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В этом наряде удачно все: и приятный розовый цвет, и непослушный атлас, и босоножки с металлическим блеском, и крупные белые серьги. Браво, Ксения!

Селена Гомес

Селена тоже сделала ставку на красный цвет. Яркую длинную юбку певица поддержала помадой, а чтобы образ приобрел статус вечернего, добавила черные лодочки. Белая футболка в этом случае освежает аутфит и делает его более непринужденным. Воссоздать такой образ вы можете с помощью туфель из натуральной кожи от Milano Moda. Туфли​ GIOIA DELL ACQUA в магазине Milano Moda, цена: от 9 050 руб.

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Коричневый цвет — один из самых сложных, мало у кого получается составить с ним гармоничный образ. Ксения справилась с задачей на сто процентов. Она взяла за основу оттенок молочного шоколада и добавила к нему черные детали — водолазку и ботильоны. А для того чтобы наряд не получился мрачным, выбрала разноцветную юбку. Читайте о других лучших образах звезд: