Как ухаживать за классической кожаной обувью

Наступила весна. Обувь теряет внешний вид сразу после того, как ты выходишь из подъезда. Везде лужи, грязь и остатки реагентов, которые пагубно влияют на материал. Как ухаживать за обувью в это время года, да и есть ли вообще смысл, ведь это как мыть машину перед поездкой на природу. Конечно же, нужно. Ведь обувь — это одна из деталей образа, на которую обращают внимание в первую очередь и по которой судят об аккуратности человека. Некоторые известные люди замечали, что не хотели вести дела с человеком, у которого грязная, нечищеная обувь. О том, как ухаживать за классической кожаной обувью, нам рассказал Александр Ч. из компании Oxfords & Brogues.

Очистка от грязи

Первое, что нужно сделать — убрать с обуви пыль. Песок и мелкие камни могут царапать кожаную поверхность при полировке. Также если пыль смешается с кремом, то обувь не будет блестеть. Очищая обувь от пыли, нужно применять щётку с натуральным ворсом. Если пыль, грязь или песок не удаётся счистить щёткой, то в этом помогут пена-очиститель или крем-мыло. Пену-очиститель лучше всего наносить помазком или щёткой. Равномерно нанеси пену на поверхность обуви с небольшим нажимом, а затем, используя тряпку, линейными движениями удали остатки пены с грязью. При этом двигаться нужно от носка обуви к её заднику. Затем насухо вытри, отполируй обувь хлопковой салфеткой и оставь до полного высыхания. Если используешь крем-мыло, то наноси его помазком или чистой губкой на всю поверхность обуви, предварительно смочив их водой. Удалять крем-мыло нужно так же, как и пену.

Пропитка и нанесение крема

После очистки от грязи обувь нужно пропитать бальзамом. Он придаёт обуви блеск, обновляет цвет и питает кожу. Для того чтобы правильно пропитать обувь, нанеси небольшое количество лосьона на хлопковую тряпку и разотри его линейными движениями по поверхности, после чего дай ему впитаться в течение 5 минут. Затем ты можешь приступить к следующему этапу — нанесению цветного крема. Некоторые люди ограничиваются только этим пунктом, однако без предыдущих он не даст нужного эффекта. Для новой обуви подойдёт бесцветный крем, тогда как для поношенной, утратившей насыщенность цвета, лучше использовать цветной. Наносить крем следует небольшой щёткой или хлопковой тряпкой. После нанесения подожди несколько минут, а затем располируй крем на поверхности обуви с помощью щётки с мягким натуральным ворсом. Далее рекомендуется круговыми движениями отполировать поверхность обуви салфеткой, чтобы убрать невпитавшиеся остатки крема. Заказать базовый или полный уход в Oxfords & Brogues →

Полировка

Полировка придаст обуви блеск. Для этого лучше всего подходит воск. Есть несколько способов нанесения воска на обувь, и самым распространённым является нанесение хлопковой тканью. Для этого ткань наматывается на пальцы, затем небольшое количество воска наносится на обувь, после чего поверхность обуви полируется круговыми движениями до образования глянцевого блеска. Сначала обувь приобретёт матовый блеск, и это нормально. Главное — не наносить слишком много воска. Не рекомендуется наносить воск на заломы.

Как носить и хранить кожаную обувь

Рекомендуем не носить одну пару обуви более двух дней подряд. Лучше иметь в гардеробе хотя бы две пары обуви, чтобы можно было давать время на отдых одной, когда ты носишь другую (не менее двух дней на «отдых»). При высокой влажности за кожаной обувью требуется особый уход. Намокшая обувь теряет эластичность и растягивается, что может привести к её деформации, потере формы и внешнего вида. Чтобы обувь не потеряла функциональные свойства и внешний вид при сушке, нужно вставлять в неё колодки или формодержатели. Сушить обувь следует в хорошо проветриваемом месте. Правильное хранение обуви заключается в том, что внутрь каждого ботинка вкладывается деревянный формодержатель (цельный или телескопический), позволяющий дольше сохранить внешний вид.

Что не нужно делать

1. Мочить обувь без установки колодок и формодержателей. 2. Подносить обувь под сильную струю воды. 3. Хранить обувь в целлофановых пакетах или пластиковых футлярах без отверстий для циркуляции воздуха. В таких пакетах или футлярах кожа не сможет «дышать». 4. Просушивать обувь рядом с источниками тепла, например около батареи или на ней, где она будет высыхать неравномерно, что станет причиной деформации обуви. 5. Использовать формодержатели на пружинах, так как они со временем могут испортить форму задника.

Если ты носишь дорогую обувь, и она сломалась, то не рекомендуем заниматься самодеятельностью и, не зная тонкостей, пытаться её починить самостоятельно. Ты можешь воспользоваться услугами Oxfords & Brogues, где даже старую обувь, которую, казалось бы, невозможно отреставрировать, починят, начистят и отполируют до блеска так, что твои ботинки будут как новенькие. Также на сайте компании ты можешь купить средства для ухода за обувью. Купить средства для ухода за обувью →