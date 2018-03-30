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Модные знаменитости рассказывают о сумках в новом подкасте Chanel
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Модные знаменитости рассказывают о сумках в новом подкасте Chanel 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Chanel выпустили новый подкаст «3.55 Handbag Stories». Для него Аманда Харлеч — креативный консультант Карла Лагерфельда — расспросила 10 влиятельных женщин из модной индустрии об их отношениях с сумками Chanel, их любимых сумках и о том, как сумки влияют на образ и помогаю выразить индивидуальный стиль. Среди рассказчиц — модели Су Джу Пак и Стелла Теннант, блогер и модный критик Сьюзи Лау, основтельница The Webster Лаура Эрияр Дюбрей и другие. Подкаст Chanel 3.55 Handbag Stories доступен в Apple Podcasts.
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