Лив Тайлер снялась в откровенной фотосесии нижнего белья

Сегодня в сети появились откровенные фотографии Лив Тайлер. Все дело в том, что актриса приняла участие в рекламной кампании нижнего белья Triumph. Лив Тайлер снялась в откровенной фотосесии нижнего белья40-летняя актриса, мама трех детей, предстала в рекламной кампании нижнего белья в очень женственном и сексуальном образе. Если учесть, что модные тенденции, касательно женского тела, несколько иные, чем у Лив Тайлер, фотосессия получилась очень светлой и нежной. А светлый тон ее кожи, который тоже не очень актуален в наше время, только подчеркивает красоту ее тела и заодно белья. Вы бы смогли отгадать ее возраст не заглядывая в Википедию? Мы не смогли!