Русалка! Супермодель Кэндис Свейнпол демонстрирует идеальное подтянутое тело в бикини

Кэндис Свейнпол сейчас находится в ожидании второго ребенка. В январе стало известно, что у супермодели и ее супруга родится сын. Пока «ангел» Victoria’s Secret находится в положении, разумеется, она не может сниматься и выходить на подиум. Но в запасе Свейнпол достаточно снимков из прошлых фотосессий. Вот, например, несколько часов назад модель опубликовала фото из лукбука своей новой коллекции купальников. На свежих кадрах Кэндис похожа на русалку с шикарными светлыми волосами.

А вот еще одно фото уже в слитном купальнике. Как видишь, благодаря идеальной фигуре Кэндис ей идет совершенно любая модель.

К слову, в январе 2018 года Кэндис назвали самой дорогой бикини-моделью в Instagram. Листай нашу галерею и смотри больше фото красотки и будущей мамы.

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Фото:Instagram