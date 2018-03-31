Мужчину с черной сумкой ищут новосибирские волонтеры

С 29 марта не выходит на связь Александр Гладырь. Мужчине 62 года. Его рост 182 сантиметра, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые.

Он был одет в черную куртку и черную шапку, синие джинсы и черные ботинки. При себе имел черную сумку. Тех, кто обладает какой-либо информацией об Александре Алексеевиче, просят сообщать об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Добавим, что недавно в Новосибирске нашлась после недельного отсутствия молодая девушка. Остается надеяться, что и этот поиск закончится благополучно.