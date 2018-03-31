Меган Маркл появилась в свадебном платье

Поклонники смогли увидеть первые фотографии будущей супруги Принца Гарри в свадебном платье. Бывшая звезда сериала «Форс-мажоры», бросившая карьеру после помолвки с членом королевской семьи, выглядит идеальной невестой на снимках, опубликованных в одном авторитетном издании. На фото Меган в роли своего персонажа Рейчел Зейн идет к алтарю.

Несмотря на то, что снимок сделан со спины, можно заметить модель платья в стиле принцессы с тонкими бретелями, шлейфом, открытой спиной и тонким черным поясом. Лицо актрисы закрыто, но ее экранный супруг Майк Росс, исполнивший роль Патрика Джея Адамса, наверняка порадуется новым фотографиям. Актеры, выступившие в качестве жениха и невесты в этом эпизоде сериала, не собираются возвращаться на проект.

Фанатам все же придется подождать еще немного, прежде чем они смогут увидеть Меган, идущую к алтарю в реальной жизни. Свадьба американской красавицы и Принца Гарри запланирована на субботу 19 мая. Модным экспертам не терпится узнать, какое платье выберет актриса. Известно, что первая примерка состоялась в Кенсингтонском дворце еще в январе. Девушка пригласила близких друзей и стилиста Джессику Малрони, которые прилетели из Канады в Лондон, чтобы дать оценить образ невесты и дать ценные советы.