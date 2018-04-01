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Новые фото Рианны. Певица в коллаборации с Puma
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Новые фото Рианны. Певица в коллаборации с Puma 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Рианна (30) — одна из тех звезд, кто, кажется, успешно справляется со всем. Она не только классная певица, но и талантливый дизайнер.
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И недавно Ри-Ри снова доказала, что она — икона стиля. В своем Instagram певица поделилась фотографиями, на которых она позирует в новой коллаборации Fenty X Puma (Fenty — бренд Рианны). К слову, с Puma звезда сотрудничает уже четвертый год, а также занимает позицию креативного директора бренда. И как она все успевает?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novye-foto-rianny-pevitsa-v-kollaboratsii-s-puma/
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