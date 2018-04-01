Уроки стиля от Мардж Симпсон

На каждый день

Самым важным нарядом, конечно, для Мардж является ее образ на каждый день. Увы, так сложилось, что девушка не имеет возможности менять платья каждый день (даже через день). Но Миссис Симпсон и тут опередила всех — она создала крутой лук, который теперь с ней неразделим. Итак, обычно Мардж носит зеленое платье миди с открытыми плечами. К яркой вещи девушка добавляет нитку искусственного жемчуга (защитники природы, мы с вами), а также яркие лодочки на небольшом каблуке.

На выход

Несмотря на то, что Мардж — мать троих детей, фигурка у нее будет получше, чем у Шарлин Стерон или Дженнифер Лопес . Поэтому она не боится показать лишнее и носит платья с откровенным декольте или вырезами. Нам запомнилось ее ярко-красное платье, к которому Симпсон добавила еще и красные лодочки и алую помаду. Total Red Look в действии!

Волосы Но самым главным модным оружием Мардж остаются ее волосы. Неизменный аксессуар делает каждый образ уникальным. Копна синих волос, которую жена Гомера забирает в высокую прическу, напоминает нам работу самых известных стилистов. Так и хочется отправить Мардж на какой-нибудь модный показ. Постойте, она же уже работала моделью! Все понятно…