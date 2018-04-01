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Аппетитные формы и влюбленный муж: Эмили Ратажковски эффектно позирует в бикини
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Аппетитные формы и влюбленный муж: Эмили Ратажковски эффектно позирует в бикини 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Эмили выпустила собственную коллекцию купальников, которые сама же и демонстрирует. Помогает Ратажковски супруг, продюсер Себастьян Беар-МакКлард, который не только мажет модель маслом перед съемкой, помогает ей одеваться и раздеваться, но и сам позирует вместе с ней, смотря на нее восхищенными глазами.
Конечно, Эмили, которая очень любит обнажаться перед камерой, и для рекламной кампании бикини снялась топлес.
Напомним, Эмили Ратажковски тайно вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Беар-МакКларда в феврале. О свадьбе она рассказала в своем Instagram. Ребята давно дружили, недавно начали встречаться и вдруг решили пожениться. На свадьбе Эмили была одета довольно нестандартно — в брючной костюме горчичного цвета и черной шляпе с вуалью.
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