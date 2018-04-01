«Пародия на взрослых женщин»: Стеша Маликова выбирает наряды не по возрасту

Стеша Маликова , дочь Дмитрия Маликова , решила заинтриговать поклонников новой фотографией, дав понять, что скоро их ждет какой-то новый проект. Но гораздо большее внимание привлек образ девушки, совершенно не соответствующий ее возрасту.

«Снимались в красивой истории а-ля GiGi&Kendall, скоро смотрите во всех Инстаграмах страны», — написала Стеша Маликова, опубликовав фотографию со своей подругой. На снимке девушки вместе позируют в вечерних платьях и босоножках на шпильке. Новым фото Маликова хотела заинтриговать публику. И это тем более очевидно, что девушка упомянула сходство с одними из самых востребованных моделей этого года — Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер , являющихся к тому же подругами. Тем не менее приятных эмоций у поклонников она не вызвала.

Поклонники Маликовой, уже не впервые отмечающие, что она выглядит намного старше своего возраста, остались недовольны образом, отметив, что обе девушки по непонятной причине смотрятся как 30-летние женщины, а вовсе не молодые студентки. «Уроки бы делали куклы, а губы то зачем такие?» «Красотки, но обувь лучше по размеру покупать» «Странный тренд взрослеть раньше времени, такие наряды вам 10 лет прибавили, почему стилисты не снимают вас в молодёжных образах?» «У девушки либо босоножки велики, либо не на ее ногу. Очень некрасиво смотрится» «Боже, что за пародия на женщин, что за платья, что за большие по размеру туфли» «Комично как-то смотрится. Не по возрасту. Как женщины лет-этак 35…» Маликова словно специально скрывает свою молодость — о том, что девушка учится в университете, знают только самые преданные поклонники, ведь вместо рассказов и фотографий из студенческой жизни, Стеша предпочитает демонстрировать только светские тусовки, выбирая для них максимально старящие наряды.

Впрочем, это ей отлично удается. Недавно подписчики Маликовой обратили внимание, что в ее внешности присутствуют все атрибуты современной «взрослой женщины» — сомнительная одежда, филлеры в губах и даже «хищный взгляд», который заприметили на одной из фотографий Стеши.