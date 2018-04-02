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5 лучших макияжей звезд за выходные
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5 лучших макияжей звезд за выходные 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Smoky eyes, блестящие тени, яркие губы и подчеркнутые скулы? Рассказываем, какие акценты в макияже делали звезды в эти выходные.
Дженифер Лопес
Актриса и певица сделал акцент на сияющую кожу с подчеркнутыми скулами и яркие smoky eyes с выразительными ресницами и подведенным нижним ресничным контуром.
Рози Хантингтон-Уайтли
Модель выбрала в качестве акцента яркие красные губы классического оттенка.
Анджелина Джоли
Актриса сделала макияж в стиле нюд с естественными бровями, дымчатой растушевкой теней на веках и тонкой стрелкой, подчеркивающей ресничный контур.
Алессандра Амбросио
Модель предпочла естественный макияж с подчеркнутыми бровями и легкой кремовой помадой, усиливающей естественный цвет губ Алессандры.
Наоми Кэмпбелл
Супермодель в эти выходные сделала макияж с акцентом на скулы и активно нанесла хайлайтер, дополнив образ карандашом для губ натурального оттенка.
Источник фото: @jlo; @rosiehw; @angelinajolieofficial; @alessandraambrosio; @iamnaomicampbell
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