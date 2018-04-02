Как носить темную помаду: инструкция для любого цветотипа

Подбираем по цвету волос

Платиновым и пепельным блондинкам очень подходят винные оттенки помад — классические с синеватым подтоном. Брюнеткам с темными и черными волосами рекомендованы оттенки бордо и все темно-винные. Рыжим красоткам идеально подходят оттенки с красноватым подтоном (бургунди и пино-нуар).

В качестве примера можно рассматривать фото звезд: их визажисты практически никогда не ошибаются.

Учитываем оттенок кожи

Светлокожие девушки и обладательницы аристократической бледности стараются избегать винной палитры, потому что такие оттенки точно превратят их в подружку вампира. Однако им подойдут оттенки с розоватым подтоном и красное бордо.

Золотистую кожу дополнят винные тона с коричневым и красным подтоном. Обладательницы оливковой и темной кожи могут выбирать любой вариант за исключением оттенков с розоватым подтоном. Классическая винная палитра точно сделает образ ярче.

Но даже учитывая все критерии, не нужно покупать помаду вслепую, необходимо примерить понравившийся оттенок.

Пробуем дневной и вечерний варианты

Люси Хейл и Шей Митчелл с дневным макияжем

Возможно, вы удивитесь, но винная помада подходит и для дневного, и для вечернего макияжа. Просто вариации мейкапа должны быть разными.

Днем сделайте помаду главным акцентом в образе, а глаза красьте нейтральными тенями (стрелки не рекомендуются), тушь наносите в один слой, брови подчеркните карандашом.

Дженнифер Лопес , вечерний макияж; Приянка Чопра, вечерний макияж с винными тенями

В вечернем макияже можно сочетать оттенок винной помады с таким же тоном теней. Другой вариант — дополнить образ стрелками или smoky eyes в коричневой палитре.

Если вечеринка обещает быть жаркой, сочетайте винную помаду с блестящим макияжем глаз. Нанесите тени с блестками и не забывайте о макияже бровей.

Учимся наносить винную помаду

От того, как вы нанесете винную помаду, зависит весь образ, поэтому желательно следовать инструкции.

Тон Винная помада может подчеркнуть все недостатки кожи. Поэтому для начала выровняйте тон с помощью базы, нанесите тональное средство и немного румян на щеки.

Основа для макияжа губ Винная помада легко может подчеркнуть складки, шелушащуюся кожу и морщинки на губах. Поэтому перед нанесением мейкапа их важно подготовить. Нанесите бальзам для губ и подождите, пока он полностью впитается. А в идеале хорошо бы завести для губ специальный праймер.

Контур губ Чтобы помада не вышла за контур, а макияж губ продержался дольше, используйте приемы подиумных визажистов. Для начала нанесите по контуру губ корректор, а затем воспользуйтесь контурным карандашом.

Нанесение помады

Если вы не хотите, чтобы помада смотрелась на губах броско, наносите ее пальцем похлопывающими движениями и не стремитесь к ровному покрытию.

Для стойкости цвета и создания классического образа наносите помаду кистью в два-три слоя. Чтобы закрепить результат, каждый слой промакивайте салфеткой и фиксируйте рассыпчатой пудрой (наносите ее кистью через салфетку).

Выбираем свой оттенок среди самых модных

Винная палитра только темными оттенками не ограничивается, она гораздо шире. Вот несколько категорий:

1. Каберне, мерло (оттенки, названные в честь напитков), темная вишня, слива имеют синеватый и фиолетовый подтон.

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заказать: +7 (812) 441-37-97 Блеск для губ Just Make Up, цена: от 460 руб.,

заказать: +7 (812) 441-37-97 2. Помада оттенка бордо идет с коричневым подтоном, а красное бургунди и пино-нуар — с красноватым.

Помада ZAO от BIOZKA, тон темно-красный,

цена: от 2 513 руб., заказать: +7 (800) 775-79-56 Помада ZAO от BIOZKA, тон «спелая слива»,

цена: от 2 513 руб., заказать: +7 (800) 775-79-56 3. Цвета сочной малины и розы, которые тоже входят в категорию винных, имеют розоватый подтон.

Помада Just Make Up, цена: от 440 руб.,

тон 814, заказать: +7 (812) 441-37-97 Помада Just Make Up, цена: от 440 руб.,

тон 818, заказать: +7 (812) 441-37-97 Еще о том, как подобрать помаду:

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