Дженнифер Лопес выбрала безупречный образ для ужина с Алексом Родригесом: фото 

Кажется, романтика из отношений Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса не уйдет никогда. Влюбленные вместе ходят на спортивные матчи, появляются на светских мероприятиях и устраивают себе свидания. Так, вчера вечером певица и бейсболист поужинали в одном из элитных ресторанов Голливуда.
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
Для вечера с любимым Джей Ло выбрала элегантный образ: классическое бежевое пальто, из под которого выглядывало нежно-розовое платье, и босоножки на шпильке. Свой наряд она дополнила сумкой пудрового оттенка. Алекс предпочел классический синий костюм, который он сопроводил розовой рубашкой и пестрым галстуком. Выйдя из дорогого автомобиля, бейсболист сразу же подал руку свой избраннице и направился к заведению.
Дженнифер Лопес
Напомним, что Алекс и Джей Ло начали встречаться в марте прошлого года. Влюбленные уже успели приобрести свое «любовное гнездышко». Апартаменты находятся в самом высоком жилом небоскребе Нью-Йорка — в доме 432 на Парк-авеню на Манхэттене. Заплатили 48-летняя певица и 42-летний спортсмен за 1200 квадратных метров кругленькую сумму — 15 миллионов долларов. Сейчас певица и спортсмен заняты ремонтом и обустройством жилья.