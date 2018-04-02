Дженнифер Лопес выбрала безупречный образ для ужина с Алексом Родригесом: фото

Кажется, романтика из отношений Дженнифер Лопес Алекса Родригеса не уйдет никогда. Влюбленные вместе ходят на спортивные матчи, появляются на светских мероприятиях и устраивают себе свидания. Так, вчера вечером певица и бейсболист поужинали в одном из элитных ресторанов Голливуда.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Для вечера с любимым Джей Ло выбрала элегантный образ: классическое бежевое пальто, из под которого выглядывало нежно-розовое платье, и босоножки на шпильке. Свой наряд она дополнила сумкой пудрового оттенка. Алекс предпочел классический синий костюм, который он сопроводил розовой рубашкой и пестрым галстуком. Выйдя из дорогого автомобиля, бейсболист сразу же подал руку свой избраннице и направился к заведению.

Дженнифер Лопес