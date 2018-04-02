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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решают, где отметить свадьбу
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решают, где отметить свадьбу 

Popcake.tv 4 часа назад
Фото: Popcake.tv
Их отношения зародились во время съемок фильма «Последняя песня» в году. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт вместе более лет, а скоро пара официально зарегистрирует свои отношения. Но как будет проходить главное событие в их жизни?
Совсем недавно возлюбленные выбирали место проведения свадьбы и формат вечеринки. Если Лиам предпочитает классический вариант: ресторан у берега океана, только самые близкие и, конечно, белые голуби, то Майли хочет поэкспериментировать.
«У Майли очень много планов относительно свадьбы. Она очень креативная и всякий раз думает о каких-то новых идеях, чтобы ее праздник не был похож на другие. В то же время она хочет простое торжество, что-то вроде свадьбы на ранчо. Она никому ничего не говорила, потому что она очень скрытная. Так что подробности будут знать только их друзья и то в самую последнюю минуту», — рассказывает близкий к паре источник.
Известно также, что певица хочет отказаться от свадебного платья и придумать что-нибудь оригинальное. Мы уверены, девушка легко с этим справится! Стоит только вспомнить вызывающие наряды Сайрус на красных дорожках и во время выступлений. ;
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