Весенние коллекции макияжа — 2018

Пришло время обновить не только гардероб, но и косметичку. Мы собрали самые красивые новинки из весенних коллекций макияжа: выбирайте!

Yves Saint Laurent

Розовый, голубой, желтый — весенняя коллекция YSL Pop Illusion пестрит главными красками весны. И правильно делает: когда, как не во время расцвета природы и всего вокруг, носить эти оттенки.

Максимальная концентрация розового — в лимитированной палетке для губ. Там сразу пять оттенков цвета девичьих грез. Палетка теней — призыв к поездке к морю: три варианта синего и голубого, золотой (его, кстати, можно использовать и как хайлайтер) и нежно-розовый манят сейчас же купить билеты в Ниццу. Жидкие тени представлены в универсальном золотом и смелом синем. Помимо этого, в коллекцию вошли губная помада, представленная в классических красном и коралловом оттенках, а также черная подводка для глаз, синий и коралловый лаки для ногтей.

Палетка теней (4 592 руб.); лаки для ногтей (1 877 руб.); палетка для губ (4 868 руб.)

Guerlain

Коллекцию Glow with Love можно описать двумя словами — нежная и сияющая. Этой весной марка представила новый корректор с аппликатором-кисточкой в трех оттенках: абрикосовом, розовом и зеленом. В достижении идеального тона также поможет нюдовая палетка с румянами и пудрой Météorites Heart Shape Face Powder. Для губ — темно-бежевая и коралловая помады со стиком в форме сердца.

Корректор-хайлайтер (2 985 руб.); палетка с румянами и пудрой (4 225 руб.); помада (2 735 руб.)

Lancome

Новую коллекцию French Temptation так и хочется съесть. Она будто вышла из парижского Laduree. Набор кремовых румян, например, выглядит в точности как упаковка с пирожными-макарунами. Сладко-розовый тинт для губ — как желе с лепестками цветов, а палетка для макияжа глаз — как коробочка с разноцветными леденцами. Тени, кстати, высокопигментированные, но обладают легкой кремовой текстурой — с созданием яркого весеннего макияжа с ними справится и новичок. В коллекцию также вошли цветной гель для бровей, четыре пастельных оттенка кремовых теней («Нежная ваниль», «Матча латте», «Молочный розовый» и «Игривая лаванда»), лак для ногтей в трех новых цветах и двухцветный кушон (за счет зеленоватого пигмента он отлично скрывает покраснения и выравнивает тон).

Гель для бровей (2 216 руб.); тинт для губ (2 251 руб.); набор кремовых румян (3 500 руб.); палетка теней (6 500 руб.)

Жизнь в розовом цвете — это о новой весенней коллекции Dior Glow Addict. В нее вошли две палетки теней (в первой — четыре нежно-розовых оттенка и один бордовый, во второй — шампанское, фуксия и коралловый). Также в коллекции представлены пять новых оттенков губной помады Dior Addict Lip Glow (все розовые, конечно, но разной насыщенности), которая не только украшает, но и ухаживает за губами благодаря огуречному экстракту и маслу манго в составе, и сияющая пудра, она же деликатный хайлайтер.

Тинт для губ (2 420 руб.); палетка теней (3 281 руб.); хайлайтер (4 070 руб.)

Креативный директор Chanel по макияжу Лючия Пика тоскует по родному Неаполю. И, как настоящий художник, преобразует эту тоску в нечто прекрасное. В данном случае — в новую весеннюю коллекцию. Главная «жемчужина» Neapolis — New City, палетка для макияжа губ. В ней два средства: густой бальзам и красная пудра, которую следует наносить поверх этого самого бальзама, можно прямо подушечками пальцев. Результат — матовое покрытие и не теряющий актуальности эффект зацелованных губ.

В коллекции также представлена палетка для глаз, которая состоит из матовых, перламутровых и шиммерных теней, голубой блеск для губ (не бойтесь, на деле он дает почти прозрачное покрытие), бирюзовые монотени и лак для ногтей в этом же оттенке.

Палитра теней для век (4 538 руб.) палетка для макияжа губ (2 760 руб.); блеск для губ (2 265 руб.); лак для ногтей (1 949 руб.)

Givenchy

Французский дом Givenchy — один из немногих, кто этой весной предлагает выбирать не только розовый и персиковый оттенки. В центре их новой коллекции контрастная палетка теней. В ней — коричневый, оранжевый, синий и белый. Идеальный вариант для создания яркого макияжа с геометрично четкими переходами. Среди новинок также хайлайтер в формате кушона, стик для матирования кожи и сияющий корректор.

Корректор (2 730 руб.); палетка матовых теней для век (4 790 руб.); тональное средство (4 090 руб.)

Nars сделали все, чтобы процесс нанесения косметики был максимально простым и приятным. Их новые кремовые тени в формате карандашей ложатся идеально ровно и легко растушевываются. То же самое можно сказать и о жидких румянах с шиммером, представленных в кирпично-красном оттенке. Блеск для губ, также выдержанный в коричнево-коралловой гамме, дает плотное покрытие — с его помощью идеально создавать мейкап с акцентом на губы.

Блеск для губ (2 199 руб.); карандаш-стик для глаз (2 099 руб.); жидкие румяна с шиммером (2 300 руб.)

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