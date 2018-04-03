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Они вернулись: кожаные брюки тренд этого сезона
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Они вернулись: кожаные брюки тренд этого сезона 

Fraufluger.ru 20 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Кожаные изделия в этом сезоне особенно популярны. Если присмотреться внимательно, кожаные юбки всегда в тренде, кожаные куртки, давно не покидают наших гардеробов. А вот брюки, они уходят и возвращаются к нам с некоторой периодичностью. Они вернулись: кожаные брюки тренд этого сезонаТак, при мысли купить себе кожаные брюки, и прошерстив он-лайн магазины, понимаешь, что с выбором изделий сложностей не будет. Дизайнеры постарались, и на выбор предоставили модели разного кроя, и совершенно разнообразных цветов. Если ранее приветствовались брюки темных тонов, то сейчас, можно найти любых цветов радуги. Особенно популярными в этом году будут ярко оранжевые, синие, и красные цвета. Можете убедиться сами. А если еще и звезды начинают их носить, то это точное подтверждение тому, что кожаные брюки то, что нужно иметь в своем арсенале. Так, последнее время, Рози Хантингтон-Уайтли все чаще и чаше, выбирает для своих выходов разноцветные брюки из кожи. Одни из последних, яркие Givenchy, которые как нельзя лучше вписываются в ее образ.
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