В Uniqlo появилась новая коллекция бюстгалетров без косточек

В 2016 году бренд впервые представил коллекцию белья без косточек и она полюбилась всем девушкам, которые любят ощущать комфорт. В новой коллекции бюстгальтеров весна-лето 2018 появилась модель Relax в трех вариантах покроя.

Модель Relax не стесняет движений и дарит ощущение легкости. Новый бюстгальтер-майка не давит и плотно прилегает к телу с помощью эластичных вставок. Благодаря практически бесшовному крою модель Relax не сковывает движений. Созданный из материала AIRism, бюстгальтер обладает мягкой и шелковистой текстурой и может стать неотъемлемой частью как домашнего, так и повседневного гардероба.

Белье можно купить уже сегодня во всех магазинах сети в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.