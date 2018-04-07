В Барнауле установили местонахождение пропавшей из соцучреждения девочки

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости . Следователи в Алтайском крае вместе с сотрудниками полиции установили местонахождение пропавшей из соцучреждения девочки, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что родители девочки лишены родительских прав. Девочка и ранее часто покидала соцучреждение, но ее всегда быстро находили. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

"Следователями СУСК РФ по Алтайскому краю совместно с оперативными сотрудниками полиции установлено местонахождение 15-летней девочки в городе Барнауле, которая 26 февраля 2018 года ушла из социального центра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие предварительно установило, что в отношении несовершеннолетней не совершалось никаких противоправных действий. В настоящее время девочка возвращена в социальное учреждение.

Добавляется, что с девочкой будут проведены профилактические беседы с целью устранения причин ухода несовершеннолетней из социального центра, в котором она проживает.