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В Барнауле установили местонахождение пропавшей из соцучреждения девочки
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В Барнауле установили местонахождение пропавшей из соцучреждения девочки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Амител
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следователи в Алтайском крае вместе с сотрудниками полиции установили местонахождение пропавшей из соцучреждения девочки, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что родители девочки лишены родительских прав. Девочка и ранее часто покидала соцучреждение, но ее всегда быстро находили. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
"Следователями СУСК РФ по Алтайскому краю совместно с оперативными сотрудниками полиции установлено местонахождение 15-летней девочки в городе Барнауле, которая 26 февраля 2018 года ушла из социального центра", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие предварительно установило, что в отношении несовершеннолетней не совершалось никаких противоправных действий. В настоящее время девочка возвращена в социальное учреждение.
Добавляется, что с девочкой будут проведены профилактические беседы с целью устранения причин ухода несовершеннолетней из социального центра, в котором она проживает.
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