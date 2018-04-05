В Барнауле возбудили дело после пропажи девочки из соцучреждения

БАРНАУЛ, 5 апр — РИА Новости . Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 15-летней девочки в Барнауле, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, 26 февраля девочка-подросток ушла из социального учреждения, воспитанницей которого является. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

"Предварительно установлено, что родители девочки лишены родительских прав. Девочка и ранее часто покидала социальное учреждение, но всегда ее быстро находили. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

Приметы девочки — на вид 16 лет, рост 162 см, волосы покрашены в черный цвет, стрижка «удлиненное каре», глаза карие. Особые приметы: на нижней губе имеется прокол с кольцом.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление места пребывания несовершеннолетней, опрашиваются сотрудники воспитательного учреждения, а также родственники девочки.