«Ей бы пару пирожных»: Кайя Гербер в купальнике не вызывает интереса

Модель Кайя Гербер отдыхает с семьей и подругами в Майами, а потому часто попадает в объектив папарацци в купальнике. Последние снимки оставили у поклонников некоторое разочарование: по их мнению, девушке не хватает форм.

16-летняя дочь Синди Кроуфорд уже сама является успешной моделью и лицом знаменитых модных брендов. Девушка часто появляется на подиуме, доказывая, что является достойной преемницей своей матери. Но Кайю все привыкли видеть в одежде, поэтому фотографии из Майами стали широко обсуждаться среди поклонников.

Кайя действительно очень худая девушка, но интернет-пользователи считают, что такую фигуру нельзя считать привлекательной. «Я очень надеюсь, что ее тело с возрастом станет более женственным и тогда она будет идеальна» «Лицо — вылитая мама» «Есть такая черта, после который не „худенькая“ а „смотреть больно“ „Что-то как-то совсем не аппетитно“ „Истощала, ей бы пару пирожных и была бы совсем красотка, а так скоро одни глаза останутся“ „И при этом говорят про бодипозитивизм, а их модели такие тощие, ага“

Не в первый раз подняли и вопрос о том, не больна ли девушка анорексией. Сама Кайя неоднократно подчеркивала, что подобных проблем у нее нет, а значит, девушке просто очень везет с генетикой. К тому же, в таком возрасте худоба может доставаться без особого труда за счет хорошего обмена веществ.