Естественный макияж

Естественный, натуральный макияж подходит всем женщинам без исключения. Он не маскирует лицо, он акцентирует внимание на природную красоту и визуально убирает мелкие недостатки. Косметологи рассказали сайту МедикФорум, что перед нанесением макияжа, необходимо очистить и увлажнить лицо. Затем, на крылышки носа, носогубную складку и область под нижними ресничками нанести корректор на тон посветлее кожи, а также замаскировать им все покраснения если таковые имеются, так как чистая кожа. После наносится тональный крем. В случае если кожа лица склонна к жирности, то необходимо использовать рассыпчатую и компактную пудру, так как пудра содержит минимум пигмента, убирает блеск и закрепляет макияж Женщинам с карими глазками и темными ресничками необходим лишь мягкий карандаш и тени светло коричневой палитры — растушевать их пальчиками до слегка прозрачного оттенка, для того, чтобы раскрыть взгляд, а на верхние веки, нежными и быстрыми движениями, кисточкой или аппликатором, растушевать нежно перламутровые тени цвета слоновой кости. А у кого глазки и реснички светлых оттенков, подойдут нежные бежевые, даже персиковые тени, чтобы глазки не потеряли свою выразительность, а по верхним векам нежными и быстрыми движениями кисти или аппликатором, проведите линию коричневым карандашом или тенями слегка сиреневого оттенка. Ресницы не должны быть через чур объемными. Окрашивать реснички стоит одним слоем серой, черной или шоколадной туши: черная тушь для жгучих брюнеток и темная (шоколадная) — для нежных шатенок. Нижние реснички красить не запрещается, но без этого можно. Губы не должны быть яркими и кричащих оттенков, только натуральные цветовая гамма. Румяна — основной и завершающий штрих макияжа. Предпочтительно пользоваться сухими румянами пастельно-розовых оттенков, в тон губной помады и блеска для губ. Ранее эксперты рассказали, как делать макияж, который не будет старить.