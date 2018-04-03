M. A. C выпускает косметику с певицей Алией, которая погибла в 2001-м

Вчера косметический бренд M. A. C опубликовал в своем Instagram анонс новой коллекции M. A. C х Aaliyah — то есть коллаборации с R&B легендой, которая погибла в авиакатастрофе в 2001 году.

Правда, в комментариях к анонсу представители бренда сообщили, что это все-таки не коллаборация, а трибьют творчеству, таланту и красоте Алии, и что делают они это только ради поклонников певицы. Также бренд утверждает, что работал над коллекцией вместе с семьей Алии.

все слайды

На сайте maccosmetics.com коллекция появится 20 июня, а в магазина США — 21-го. Будет ли она представлена в российских магазинах, пока неизвестно.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/m-a-c-vypuskaet-kosmetiku-s-pevitsej-aliej-kotoraya-pogibla-v-2001-m/