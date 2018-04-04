Как добиться идеального тона?

Секрет прост: невесомое тональное средство, которое сливается с вашей кожей, и корректор, который скроет покраснения и мелкие несовершенства без эффекта маски. Рассказываем о новинках Chanel.

Новая линейка бренда Le Teint Ultra поможет вам выглядеть безупречно с самого утра до позднего вечера. Средства будто созданы для девушек, которые ведут активный образ жизни и нуждаются в надежных и стойких средствах для макияжа.

Но плотных средств без эффекта маски недостаточно для достижения безупречного тона: кожа должна выглядеть сияющей и здоровой. Для этого эксперты бренда ввели светорассеивающий комплекс в состав средств — он отвечает за нежное сияние и естественный блеск. Линейка состоит из двух тональных средств: ультрастойкого тонального флюида и компактного тонального средства с более плотной текстурой. Коллекцию дополнили корректоры, которые могут скрыть темные круги (и не высушить нежную кожу под глазами), справиться с покраснениями и несовершенствами кожи.

Ассистент редакции Карина Ильясова протестировала новинки и поделилась первым впечатлением.

Тональная основа Le Teint Ultra

«Тональный флюид сразу стал моим любимчиком среди средств для идеального тона. Он создает тончайшее покрытие, которое мгновенно выравнивает тон кожи. От природы моя кожа очень светлая, и большинство основ делают лицо желтым. В новой линейке без труда нашла свой идеальный оттенок для белоснежек. Средство держится весь день, не провоцируя жирный блеск».

Корректор Le Correcteur De Chanel

«Средству удалось меня удивить — оно совсем не заметно на лице! Корректоры всех цветов сливаются с тональным средством, перекрывая недостатки. При помощи корректора персикового цвета я перекрыла темные круги по глазами, а средство зеленого оттенка помогло мне справиться с мелкими высыпаниями, которые так некстати появились на лице. Корректоры не забивались в мелкие морщинки и складки на лице. Тестировала их и на «голом» лице без тональной основы — пигменты не выглядели пятном и отлично справились со своей задачей».

Текст: Карина Ильясова