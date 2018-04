Беременная Лобода «переборщила»с эпатажем

Беременная Светлана Лобода удивила поклонников, появившись на музыкальной премии BraVo в откровенном платье, продемонстрировав округлившийся животик. Украинская певица, экс-солистка группы «Виа гра» готовится стать мамой, на протяжении нескольких месяцев артистка скрывала от поклонников счастливую новость.

Слухи о своей беременности Светлана Лобода подтвердила на вручении музыкальной премии BraVo — именно тогда фанаты певицы удостоверились в том, что исполнительница станет мамой. Для выхода в свет певица выбрала откровенное платье из легкой тафты. Светлана Лобода появилась на публике в откровенном наряде, состоящем из нежно-бежевого боди и прозрачной накидки, едва скрывающий округлившуюся фигуру певицы. Поклонники отметили, что беременная Лобода «переборщила»с эпатажем.

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Apr 3, 2018 at 11:43am PDT Читайте также: Как сложилась судьба солисток группы «ВИА Гра»

Светлана Лобода скрывает от общественности имя своего возлюбленного и будущего отца ребенка, к слову, малыш появится на свет в мае. В Сети появились слухи о том, что певица беременна от солиста немецкой группы Rammstein — 55-летнего Тилля Линдеманна. Сейчас Светлана находится в Лос-Анджелесе и готовится к родам. От гражданского мужа Светлана Лобода родила дочку Евангелину, ей шесть лет. Однако эти отношения были не долгими, пара объявила о разрыве еще в 2014 году. Певица редко рассказывает о личной жизни и оберегает дочку от пристального внимания прессы и поклонников.

