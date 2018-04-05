«Это точно платье?»: наряд Светланы Лободы вызвал горячие споры

Известная певица Светлана Лобода , видимо решив поностальгировать, опубликовала в личном микроблоге фото после своего выступления на музыкальной премии BraVo. Исполнительница предстала перед поклонниками в концертном платье, которое стало предметом жарких споров и детального обсуждения среди армии ее фанатов.

Популярная певица и телеведущая постоянно восхищает почитателей своего таланта образами, в которых выступает перед зрителями. Но бывает, что и она подвергается критике со стороны Интернет-пользователей за не совсем подходящие, по их мнению, наряды. На этот раз артистка выложила в сеть снимки с церемонии вручения международной музыкальной премии, и особый упор сделала на платье, которое явно ей самой очень сильно приглянулось, а также на своих наградах, полученных сразу в двух номинациях. «Это был особенный день, а благодаря платью, он запомнился всем, без исключения»

Подписчики Лободы, естественно, принялись обсуждать ее беременность, которую наряд звезды только подчеркнул в лишний раз. Но многие из них обратили свое внимание и на предмет гардероба. Одним платье безумно понравилось и удостоилось множества лестных комментариев. Другие же, наоборот, раскритиковали Светлану за выбор такого одеяния. А часть подписчиков и вовсе призвала исполнительницу показать им не старые фотографии, а как она выглядит сейчас: у них закрались сомнения по поводу внешнего вида певицы во время беременности. «Скорее купальник, которому длину добавили из сеточного материала!» «Платье? Купальники сейчас платьями зовутся?» «Ужасное» «Платье, мягко сказать, не очень!» «Что за уродливое платье?» «У Вас всегда превосходные образы, но это платье — тихий ужас!» «Ты лучше свежие фотографии покажи! Выглядишь, поди, сейчас как бегемотик?» «Трусы просвечиваются… Пошло!» Кстати, часть пользователей сети вообще пришли к мнению, что зря Лобода в ее положении надела на себя прозрачное платье. По их мнению, это выглядит несколько вульгарно и лишь подчеркивает отсутствие вкуса у знаменитости.